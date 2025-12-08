Тренер «Ливерпуля» Слот высказался об игроках, которые пропустят игру с «Интером» в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» назвал игроков мерсисайдцев, которые пропустят встречу с миланским клубом. Игра пройдёт во вторник, 9 декабря.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Федерико [Кьеза] заболел, можно сказать, сейчас неподходящее время. Но с этим ничего не поделаешь. Мы следим за его состоянием. Если он поправится – чего я и врачи не ожидаем – он, возможно, завтра присоединится к нам. Но давайте будем честны: я этого не ожидаю.
А Коди Гакпо, к сожалению, получил травму в последнем матче с «Лидсом» и пропустит несколько недель», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».
Комментарии
