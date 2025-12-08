Скидки
Главная Футбол Новости

«Это будет приватно». Алисон — о разговоре с Салахом после его слов про «Ливерпуль»

«Это будет приватно». Алисон — о разговоре с Салахом после его слов про «Ливерпуль»
Голкипер «Ливерпуля» Алисон отреагировал на исключение форварда команды Мохамеда Салаха из заявки на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА после его критики в адрес клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
«То, что Салах недоступен, — следствие его поступка. Он достаточно умён, чтобы это понимать. У нас давние хорошие отношения, он легенда «Ливерпуля». Мы поговорим об этом, но это будет приватно, потому что это личное», — приводит слова Алисона журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее Мохамед Салах высказал недовольство своей ролью в команде. В интервью египтянин пожаловался на необоснованное ограничение своего игрового времени.

Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
