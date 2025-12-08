«Это будет приватно». Алисон — о разговоре с Салахом после его слов про «Ливерпуль»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон отреагировал на исключение форварда команды Мохамеда Салаха из заявки на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА после его критики в адрес клуба.

«То, что Салах недоступен, — следствие его поступка. Он достаточно умён, чтобы это понимать. У нас давние хорошие отношения, он легенда «Ливерпуля». Мы поговорим об этом, но это будет приватно, потому что это личное», — приводит слова Алисона журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее Мохамед Салах высказал недовольство своей ролью в команде. В интервью египтянин пожаловался на необоснованное ограничение своего игрового времени.