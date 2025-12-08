«Это не подрывает моё положение в «Ливерпуле». Тренер Слот — о ситуации Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о влиянии ситуации с нападающим Мохамедом Салахом на клуб. Ранее египтянин раскритиковал специалиста и с досадой высказался о своём положении в команде.

«Я не чувствую, что это подрывает моё положение в клубе. В подобных ситуациях не особо важно, усложняет ли это жизнь мне, суть в том, как это влияет на команду и на клуб. Нам это не нравится. Прежде всего тяжело смотреть на работников клуба, на которых это повлияло. Во многом — из-за текущих результатов. Я тренер, именно я выбираю состав команды, в определённой степени всё в моих руках, но я думаю не о себе, а о коллективе», — приводит слова Слота BBC.