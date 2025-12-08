Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не подрывает моё положение в «Ливерпуле». Тренер Слот — о ситуации Салаха

«Это не подрывает моё положение в «Ливерпуле». Тренер Слот — о ситуации Салаха
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о влиянии ситуации с нападающим Мохамедом Салахом на клуб. Ранее египтянин раскритиковал специалиста и с досадой высказался о своём положении в команде.

«Я не чувствую, что это подрывает моё положение в клубе. В подобных ситуациях не особо важно, усложняет ли это жизнь мне, суть в том, как это влияет на команду и на клуб. Нам это не нравится. Прежде всего тяжело смотреть на работников клуба, на которых это повлияло. Во многом — из-за текущих результатов. Я тренер, именно я выбираю состав команды, в определённой степени всё в моих руках, но я думаю не о себе, а о коллективе», — приводит слова Слота BBC.

Материалы по теме
«Не думаю, что он хотел кого-то оскорбить». Вратарь «Ливерпуля» Бекер — о Салахе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android