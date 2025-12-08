Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на вопрос о возможном последнем матче Салаха за клуб

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» ответил на вопрос, сыграл ли уже последний матч за мерсисайдцев фланговый нападающий Мохамед Салах. Египтянин не попал в заявку на встречу с миланским клубом.

– Сыграл ли Мохамед Салах свой последний матч за «Ливерпуль»?

– Понятия не имею, сейчас я не могу ответить на этот вопрос, – приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, ранее египтянин раскритиковал тренера и выразил недовольство своей ролью в команде. Футболист три встречи подряд не выходил в стартовом составе команды.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 19 игр, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.