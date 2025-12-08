Пресс-служба Лиги 1 восхитилась сейвом Сафонова в матче «ПСЖ» — «Ренн»

Пресс-служба французской Лиги 1 опубликовала видео сейва в исполнении российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова во встрече 15-го тура чемпионата Франции, в котором парижане разгромили «Ренн». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Что за сейв от Сафонова», — подписала видео с отражённым Сафоновым ударом пресс-служба Лиги 1 в соцсети X.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Во французский клуб голкипер сборной России перебрался из «Краснодара» перед стартом позапрошлого сезона. Матч с «Ренном» стал для вратаря первым за клуб в сезоне-2025/2026. Игру из-за травмы пропускал основной голкипер Люка Шевалье.