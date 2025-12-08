Пресс-служба Лиги 1 восхитилась сейвом Сафонова в матче «ПСЖ» — «Ренн»
Пресс-служба французской Лиги 1 опубликовала видео сейва в исполнении российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова во встрече 15-го тура чемпионата Франции, в котором парижане разгромили «Ренн». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Кварацхелия – 28' 2:0 Маюлу – 39' 3:0 Кварацхелия – 67' 4:0 Мбайе – 88' 5:0 Рамуш – 90+1'
Удаления: нет / Жаке – 74'
«Что за сейв от Сафонова», — подписала видео с отражённым Сафоновым ударом пресс-служба Лиги 1 в соцсети X.
Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Во французский клуб голкипер сборной России перебрался из «Краснодара» перед стартом позапрошлого сезона. Матч с «Ренном» стал для вратаря первым за клуб в сезоне-2025/2026. Игру из-за травмы пропускал основной голкипер Люка Шевалье.
