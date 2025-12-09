ФИФА объявила, что на ЧМ-2026 будут по два дополнительных перерыва за матч на водопой

Футболисты получат по два дополнительных перерыва в каждом из матчей чемпионата мира 2026 года для восстановления водного баланса. Об этом сообщил главный координатор турнира Маноло Зубирия в интервью официальному сайту ФИФА.

Сообщается, что дополнительные перерывы будут длиться по три минуты и не станут зависеть от погодных условий, места и времени проведения встреч.

ЧМ-2026 состоится летом следующего года в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Первая игра на турнире пройдёт 11 июня следующего года. Заключительный матч первенства планеты состоится 19 июля. Всего в турнире примут участие 48 национальных команд.