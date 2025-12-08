Скидки
Тренер «Ливерпуля» Слот: я спокоен и вежлив, но это не делает меня слабым

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» высказался о своём отношении к словам нападающего Мохамеда Салаха относительно предполагаемого конфликта с ним и о своём положении в команде.

«Мне предстоит разобраться, что он имеет в виду, почему он это говорит и кому это адресовано. Обычно я спокоен и вежлив, но это не делает меня слабым. Если игрок даёт комментарий относительно многих вещей, то клуб должен реагировать. Как можете убедиться, его здесь нет», — приводит слова Слота BBC.

Ранее Салах не был включён в заявку мерсисайдцев для участия во встрече с «нерадзурри».

