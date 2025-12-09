Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Италии по футболу 2025/2026: результаты 14-го тура, календарь, таблица

Результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В понедельник, 8 декабря, завершился 14-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 15-го тура Серии А — 2025/2026

6 декабря, суббота:

«Сассуоло» — «Фиорентина» — 3:1;
«Интер» — «Комо» — 4:0;
«Верона» — «Аталанта» — 3:1.

7 декабря, воскресенье:

«Кремонезе» — «Лечче» — 2:0;
«Кальяри» — «Рома» — 1:0;
«Лацио» — «Болонья» — 1:1;
«Наполи» — «Ювентус» — 2:1.

8 декабря, воскресенье:

«Пиза» — «Парма» — 0:1;
«Удинезе» — «Дженоа» — 1:2;
«Торино» — «Милан» — 2:3.

Первое место в турнирной таблице Серии А с 31 очком в активе занимает «Милан». На второй строчке располагается «Наполи», также набравший 31 очко в 14 турах. Тройку лидеров замыкает «Интер», у которого 30 очков.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Интер» — «Ливерпуль», баскетбол и хоккей
Топ-матчи вторника: «Интер» — «Ливерпуль», баскетбол и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android