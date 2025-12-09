Результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 8 декабря, завершился 14-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 15-го тура Серии А — 2025/2026

6 декабря, суббота:

«Сассуоло» — «Фиорентина» — 3:1;

«Интер» — «Комо» — 4:0;

«Верона» — «Аталанта» — 3:1.

7 декабря, воскресенье:

«Кремонезе» — «Лечче» — 2:0;

«Кальяри» — «Рома» — 1:0;

«Лацио» — «Болонья» — 1:1;

«Наполи» — «Ювентус» — 2:1.

8 декабря, воскресенье:

«Пиза» — «Парма» — 0:1;

«Удинезе» — «Дженоа» — 1:2;

«Торино» — «Милан» — 2:3.

Первое место в турнирной таблице Серии А с 31 очком в активе занимает «Милан». На второй строчке располагается «Наполи», также набравший 31 очко в 14 турах. Тройку лидеров замыкает «Интер», у которого 30 очков.