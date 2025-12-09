Результаты матчей 14-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 8 декабря, завершился 14-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 15-го тура Серии А — 2025/2026
6 декабря, суббота:
«Сассуоло» — «Фиорентина» — 3:1;
«Интер» — «Комо» — 4:0;
«Верона» — «Аталанта» — 3:1.
7 декабря, воскресенье:
«Кремонезе» — «Лечче» — 2:0;
«Кальяри» — «Рома» — 1:0;
«Лацио» — «Болонья» — 1:1;
«Наполи» — «Ювентус» — 2:1.
8 декабря, воскресенье:
«Пиза» — «Парма» — 0:1;
«Удинезе» — «Дженоа» — 1:2;
«Торино» — «Милан» — 2:3.
Первое место в турнирной таблице Серии А с 31 очком в активе занимает «Милан». На второй строчке располагается «Наполи», также набравший 31 очко в 14 турах. Тройку лидеров замыкает «Интер», у которого 30 очков.