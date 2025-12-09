Скидки
Чемпионат Англии по футболу 2025/2026: результаты на 8 декабря, календарь, таблица

Результаты матчей 15-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В понедельник, 8 декабря, завершился 15-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 15-го тура АПЛ.

Суббота, 6 декабря:

«Астон Вилла» — «Арсенал» — 2:1;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли» — 2:1;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Брентфорд» — 2:0;
«Манчестер Сити» — «Сандерленд» — 3:0;
«Борнмут» — «Челси» — 0:0;
«Эвертон» — «Ноттингем Форест» — 3:0.
«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:3.

Воскресенье, 7 декабря:

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1;
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» — 1:2.

Понедельник, 8 декабря:

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:4.

По итогам тура «Арсенал» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, на второй строчке с 31 очком располагается «Манчестер Сити», на третьем месте с 30 очками находится «Астон Вилла», топ-4 с 26 очками замыкает «Кристал Пэлас». В нижней части таблицы находятся «Вест Хэм Юнайтед» (13), «Бёрнли» (10) и «Вулверхэмптон» (2).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
