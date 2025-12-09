Скидки
Торино — Милан, результат матча 8 декабря 2025, счет 2:3, 14-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» победил «Торино», отыгравшись с 0:2, и поднялся на первое место в Серии А
Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Торино» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

Италия — Серия А . 14-й тур
08 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Влашич – 10'     2:0 Сапата – 17'     2:1 Рабьо – 24'     2:2 Пулишич – 67'     2:3 Пулишич – 77'    

На 10-й минуте полузащитник Никола Влашич вывел туринцев вперёд, реализовав пенальти. На 17-й минуте форвард Дуван Сапата удвоил преимущество своего клуба с передачи Влашича. На 24-й минуте полузащитник «Милана» Адриен Рабьо дальним ударом отыграл один мяч. На 67-й минуте вышедший на замену Кристиан Пулишич сравнял счёт. На 77-й минуте Пулишич оформил дубль и принёс своей команде победу.

После 14 проведённых встреч «Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 31 набранное очко. «Торино» с 14 очками располагается на 16-й строчке в Серии А.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
