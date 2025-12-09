«Милан» победил «Торино», отыгравшись с 0:2, и поднялся на первое место в Серии А

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Торино» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Победу со счётом 3:2 праздновали гости.

На 10-й минуте полузащитник Никола Влашич вывел туринцев вперёд, реализовав пенальти. На 17-й минуте форвард Дуван Сапата удвоил преимущество своего клуба с передачи Влашича. На 24-й минуте полузащитник «Милана» Адриен Рабьо дальним ударом отыграл один мяч. На 67-й минуте вышедший на замену Кристиан Пулишич сравнял счёт. На 77-й минуте Пулишич оформил дубль и принёс своей команде победу.

После 14 проведённых встреч «Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 31 набранное очко. «Торино» с 14 очками располагается на 16-й строчке в Серии А.