Эдуард Мор: концовка года у «Краснодара» получилась очень хорошей

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2).

«Честно говоря, чуть большего ждал от армейцев. Настолько был хорош «Краснодар», что, даже когда ЦСКА повёл в счёте, у меня не было сомнений, что хозяева победят. Так всё и произошло.

Концовка года у «Краснодара» получилась очень хорошей. В последних матчах они показывали отличную игру», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл в качестве лидера чемпионата России: в активе команды 40 очков. ЦСКА с 36 очками занимает четвёртую строчку.