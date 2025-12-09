Эдуард Мор: концовка года у «Краснодара» получилась очень хорошей
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«Честно говоря, чуть большего ждал от армейцев. Настолько был хорош «Краснодар», что, даже когда ЦСКА повёл в счёте, у меня не было сомнений, что хозяева победят. Так всё и произошло.
Концовка года у «Краснодара» получилась очень хорошей. В последних матчах они показывали отличную игру», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».
На зимний перерыв «Краснодар» ушёл в качестве лидера чемпионата России: в активе команды 40 очков. ЦСКА с 36 очками занимает четвёртую строчку.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 декабря 2025
-
01:00
-
01:00
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:44
-
00:26
-
00:24
-
00:05
- 8 декабря 2025
-
23:55
-
23:32
-
23:25
-
23:17
-
23:16
-
23:09
-
22:58
-
22:51
-
22:50
-
22:42
-
22:21
-
22:14
-
22:07
-
22:05
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:36
-
21:27
-
21:25
-
21:16
-
21:14
-
21:05
-
21:03
-
21:00