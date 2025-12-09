Скидки
Эдуард Мор: концовка года у «Краснодара» получилась очень хорошей

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Честно говоря, чуть большего ждал от армейцев. Настолько был хорош «Краснодар», что, даже когда ЦСКА повёл в счёте, у меня не было сомнений, что хозяева победят. Так всё и произошло.

Концовка года у «Краснодара» получилась очень хорошей. В последних матчах они показывали отличную игру», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл в качестве лидера чемпионата России: в активе команды 40 очков. ЦСКА с 36 очками занимает четвёртую строчку.

