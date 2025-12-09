Каррагер: то, что сделал Салах, — это позор, он выбрал время, чтобы напасть на тренера

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал нападающего команды Мохамеда Салаха, который выразил недовольство своим положением в клубе и пожаловался на ограниченное количество игрового времени.

«То, что сделал Салах, — это позор… когда он останавливается в смешанной зоне, это срежиссировано агентом, чтобы нанести максимальный урон и усилить свои позиции. Он выбрал эти выходные… он выбрал это время, чтобы наброситься на тренера и добиться его увольнения», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Во вторник, 9 декабря, «Ливерпуль» сыграет с итальянским «Интером» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Салах после своего интервью был исключён из заявки мерсисайдцев на игру.