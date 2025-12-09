Скидки
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед, результат матча 8 декабря 2025, счет 1:4, 15-й тур АПЛ 2025/2026

«Ман Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» в 15-м туре АПЛ благодаря дублю Бруну Фернандеша
Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Солсбери. Игра закончилась победой «красных дьяволов» со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 25'     1:1 Беллегард – 45+2'     1:2 Мбемо – 51'     1:3 Маунт – 62'     1:4 Фернандеш – 82'    

Первый гол в матче забил полузащитник гостей Бруну Фернандеш на 25-й минуте. В конце первого тайма на 45+2-й минуте «Вулверхэмптон» сравнял счёт благодаря голу полузащитника Жан-Рикнера Беллегарда. Во втором тайме на 51-й минуте нападающий Брайан Мбемо вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд, а гол Мэйсона Маунта на 62-й минуте увеличил преимущество «красных». На 82-й минуте Фернандеш оформил дубль ударом с пенальти и довёл счёт до разгромного.

После 15 сыгранных встреч «Манчестер Юнайтед» находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 25 очков. «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке. У команды в активе два очка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 15 декабря сыграет с «Борнмутом», а «Вулверхэмптон» 13 декабря встретится с лондонским «Арсеналом».

