Результаты матчей 15-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 8 декабря, завершился 15-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 15-го тура чемпионата Испании:

5 декабря, пятница:

«Овьедо» — «Мальорка» — 0:0.

6 декабря, суббота:

«Вильярреал» — «Хетафе» — 2:0;

«Алавес» — «Реал Сосьедад» — 1:0;

«Бетис» — «Барселона» — 3:5;

«Атлетик» Бильбао — «Атлетико» Мадрид — 1:0.

7 декабря, воскресенье:

«Эльче» — «Жирона» — 3:0;

«Валенсия» — «Севилья» — 1:1;

«Эспаньол» — «Райо Вальекано» — 1:0;

«Реал» Мадрид — «Сельта» — 0:2.

8 декабря, понедельник:

«Осасуна» – «Леванте» — 2:0.

По итогам 15-го тура «Барселона» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. На втором месте с 36 очками расположился «Реал», на третьем месте с 35 очками находится «Вильярреал», а топ-4 с 31 очком замыкает «Атлетико». В нижней части таблицы находятся «Жирона» (12), «Овьедо» (10) и «Леванте» (9).