Генич рассказал, как «Зенит» звонил в «Краснодар» и просил продать Кордобу

Генич рассказал, как «Зенит» звонил в «Краснодар» и просил продать Кордобу
Футбольный комментатор Константин Генич поделился историей, как на старте сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит» пытался договориться с «Краснодаром» о трансфере колумбийского форварда Джона Кордобы.

«Про Кордобу есть известная история, когда «Краснодар» три ничьих на старте сыграл и «Зенит» позвонил и сказал: «Вы всё равно уже отскочили, поэтому Кордобу продайте». После этого «Краснодар» так обиделся на «Зенит», сказал: «Вот вам его — никогда ни за какие деньги», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» трижды сыграл вничью в трёх стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги, а в итоговой таблице занял первое место, впервые в истории взяв золотые медали чемпионата России. После 18 туров текущего сезона «быки» с 40 очками вновь лидируют в чемпионской гонке.

