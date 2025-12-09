Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков выделил два любимых гола за «Локомотив»

Глушаков выделил два любимых гола за «Локомотив»
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков ответил на вопрос журналиста о своём лучшем голе в составе железнодорожников.

— У тебя есть любимый гол за «Локомотив»?
— Ух, да. Мне нравится гол «Краснодару» внешней стороной стопы — как у Рикарду Куарежмы. Мы тогда выиграли 1:0. Потом ещё «Тереку» я забивал, когда у меня дочка родилась. Там я тоже такую «пушку» выдал — в девятку, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Глушаков выступал за железнодорожников в период с 2008 по 2013 год. За это время он провёл 161 матч, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач. В составе красно-зелёных Денис не завоевал ни одного трофея.

Материалы по теме
Денис Глушаков считает, что игрок «Спартака» Маркиньос заслужил награду «Золотой кабан»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android