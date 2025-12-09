Глушаков выделил два любимых гола за «Локомотив»

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков ответил на вопрос журналиста о своём лучшем голе в составе железнодорожников.

— У тебя есть любимый гол за «Локомотив»?

— Ух, да. Мне нравится гол «Краснодару» внешней стороной стопы — как у Рикарду Куарежмы. Мы тогда выиграли 1:0. Потом ещё «Тереку» я забивал, когда у меня дочка родилась. Там я тоже такую «пушку» выдал — в девятку, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Глушаков выступал за железнодорожников в период с 2008 по 2013 год. За это время он провёл 161 матч, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач. В составе красно-зелёных Денис не завоевал ни одного трофея.