Главная Футбол Новости

«Ждём всех в гости». Сычёв опубликовал шутливый пост, показав погоду в Омске

«Ждём всех в гости». Сычёв опубликовал шутливый пост, показав погоду в Омске
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» и экс-президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв опубликовал фотографию с прогнозом погоды в Омске, сделав шутливую подпись с приглашением в гости.

«Ждём всех в гости», — написал Сычёв в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Сычёва

В 4:14 по местному времени температура в Омске была -25°C с ощущением как -41°C.

Наибольшую известность Сычёву принесли выступления за московский «Локомотив». В составе железнодорожников 41-летний Дмитрий выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Сычёв выступал за «Спартак», «Динамо» Минск, «Волгу», «Марсель» и «Окжетпес». Вместе со сборной России экс-нападающий становился бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.

