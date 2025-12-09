Модрич рассказал о конфликте с Чорлукой и Манджукичем перед ЧМ-2018 в России

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о разногласиях с партнёрами по национальной команде Марио Манджукичем и Ведраном Чорлукой перед стартом чемпионата мира 2018 года в России.

«Когда я стал капитаном, у меня возникли разногласия с некоторыми игроками, и мне пришлось многое с ними пережить. Поскольку считалось, что чемпионат мира 2018 года — последний шанс для целого поколения, они были не просто цифрами, но и главными действующими лицами. Я не разговаривал с Манджукичем весь год, но во время подготовки поговорил с ним и решил нашу проблему. В конечном счёте это была мелочь. Мы оба пустили всё на самотёк, всё казалось неразрешимым, а всё оказалось мелочью. То же самое и с Чорлукой, некоторые его высказывания мне не понравились. Мы немного поговорили по телефону, однако в итоге решили всё лично. Я избавился от этих проблем и поехал на чемпионат мира с ясной головой. У меня было предчувствие, что нас ждёт нечто великое», — приводит слова Модрича Index.hr.

На ЧМ-2018 сборная Хорватии дошла до финала, где уступила национальной команде Франции. Ранее сообщалось, что Модрич может сыграть на пятом чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике. В составе национальной команды Лука Модрич провёл 190 матчей и является рекордсменом по этому показателю.