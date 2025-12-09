Агкацев опубликовал пост после победы «Краснодара» над ЦСКА

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал пост, где отреагировал на победу чёрно-зелёных в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2) на домашней арене.

«Важнейшие +3. Уходим на перерыв на первом месте. Команда, болельщики, браво. Всем спасибо за поддержку в этом году», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

Позже голкипер выложил ещё один пост, где игроки «быков» обнимаются после победы над армейцами, но уже не в клубной форме: «Гордость за парней и за то, что мы сделали в этом году. Команда».

На перерыв чёрно-зелёные ушли, возглавляя турнирную таблицу чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).