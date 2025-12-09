Агкацев опубликовал пост после победы «Краснодара» над ЦСКА

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал пост, где отреагировал на победу чёрно-зелёных в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2) на домашней арене.
«Важнейшие +3. Уходим на перерыв на первом месте. Команда, болельщики, браво. Всем спасибо за поддержку в этом году», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.
Позже голкипер выложил ещё один пост, где игроки «быков» обнимаются после победы над армейцами, но уже не в клубной форме: «Гордость за парней и за то, что мы сделали в этом году. Команда».
На перерыв чёрно-зелёные ушли, возглавляя турнирную таблицу чемпионата России. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).
- 9 декабря 2025
-
02:31
-
02:14
-
01:59
-
01:55
-
01:51
-
01:40
-
01:32
-
01:00
-
01:00
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:44
-
00:26
-
00:24
-
00:05
- 8 декабря 2025
-
23:55
-
23:32
-
23:25
-
23:17
-
23:16
-
23:09
-
22:58
-
22:51
-
22:50
-
22:42
-
22:21
-
22:14
-
22:07
-
22:05
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:36