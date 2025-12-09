Юран назвал клуб, который удивил его по итогам первой части сезона РПЛ

Российский специалист Сергей Юран рассказал, что «Балтика» удивила его в первом круге чемпионата России.

«Балтика», конечно, удивила. Молодцы. Никто в начале чемпионата не ожидал такого результата. Здорово работает тренер, его штаб. Видны дисциплина, запредельная самоотдача, настрой. Видна рука тренера. Но надо отдать должное и футболистам», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Балтика» ушла на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на пять очков. В первой игре после зимнего перерыва в РПЛ встретится с «Зенитом». Матч состоится 28 февраля.