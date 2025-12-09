Скидки
Юран назвал клуб, который удивил его по итогам первой части сезона РПЛ

Юран назвал клуб, который удивил его по итогам первой части сезона РПЛ
Российский специалист Сергей Юран рассказал, что «Балтика» удивила его в первом круге чемпионата России.

«Балтика», конечно, удивила. Молодцы. Никто в начале чемпионата не ожидал такого результата. Здорово работает тренер, его штаб. Видны дисциплина, запредельная самоотдача, настрой. Видна рука тренера. Но надо отдать должное и футболистам», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Балтика» ушла на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на пять очков. В первой игре после зимнего перерыва в РПЛ встретится с «Зенитом». Матч состоится 28 февраля.

