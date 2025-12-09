Салах открыт к переходу в «Реал», «Барселону» или «Баварию» — indykaila News

«Ливерпуль» принял решение продать египетского нападающего Мохамеда Салаха в январе, сообщает indykaila News в социальной сети X.

Салах открыт для любых вариантов — он готов рассмотреть переход в «Барселону», «Реал» или «Баварию», но предложение из Саудовской Аравии может оказаться наиболее привлекательным.

Напомним, ранее египтянин раскритиковал тренера и выразил недовольство своей ролью в команде. Футболист три встречи подряд не выходил в стартовом составе команды. После этого футболиста не включили в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером».

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 19 игр, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.