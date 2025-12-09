Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах открыт к переходу в «Реал», «Барселону» или «Баварию» — indykaila News

Салах открыт к переходу в «Реал», «Барселону» или «Баварию» — indykaila News
Комментарии

«Ливерпуль» принял решение продать египетского нападающего Мохамеда Салаха в январе, сообщает indykaila News в социальной сети X.

Салах открыт для любых вариантов — он готов рассмотреть переход в «Барселону», «Реал» или «Баварию», но предложение из Саудовской Аравии может оказаться наиболее привлекательным.
Напомним, ранее египтянин раскритиковал тренера и выразил недовольство своей ролью в команде. Футболист три встречи подряд не выходил в стартовом составе команды. После этого футболиста не включили в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером».

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 19 игр, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android