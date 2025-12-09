Скидки
Гасилин назвал позицию, которая требует усиления в «Зените»

Гасилин назвал позицию, которая требует усиления в «Зените»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями об атаке санкт-петербургской команды, рассказав о том, какие команде требуются усиления.

«Мы видим, что «Зенит» уже проявляет активность на бразильском трансферном рынке и просматривает игроков. Позиция центрфорварда нуждается в усилении. Потому что у Соболева — три гола в 16 матчах чемпионата. Матео Кассьерра был травмирован. Лусиано в «Зените» чаще играет латераля или «десятку». Новый центрфорвард не помешает», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» завершил первую часть текущего сезона Мир РПЛ на втором месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Краснодара» в одно очко.

Комментарии
