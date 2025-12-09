Матвей Сафонов выйдет в старте в грядущем матче «ПСЖ» в ЛЧ — Le Parisien

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком». Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, вратарь парижан Люка Шевалье продолжает восстанавливаться от повреждения и всё ещё испытывает болевые ощущения во время тренировочного процесса. Отмечается, что его участие в игре с баскским клубом практически исключено.

Напомним, 6 декабря Сафонов принял участие в домашнем матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0). Эта игра стала для россиянина первой в сезоне-2025/2026.

Игра с бискайцами состоится в Бильбао 10 декабря. Начало — в 23.00 мск.