Названы примерные сроки возвращения в состав «Реала» получившего тяжёлую травму Милитао

27-летний бразильский защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао пропустит 3-4 месяца из-за разрыва двуглавой мышцы бедра левой ноги с повреждением проксимального сухожилия. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X со ссылкой на информацию журналиста Аранчо Родригеса.

По информации источника, столь длительное восстановление связано с поражением сухожилия, которое ограничивает двигательную функцию ноги. Отмечается, что бразилец получил повреждение во встрече 15-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (0:2).

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Контракт Милитао с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2028 года.

