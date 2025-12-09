Журналист Карреньо: Зидан не будет тренировать «Реал»

Журналист Ману Карреньо заявил, что Зинедин Зидан не возглавить мадридский «Реал» в случае ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера клуба. Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает кандидатуры Зидана и Юргена Клоппа в качестве возможных сменщиков Алонсо.

«Есть два человека, готовых временно заменить его. Это не Зинедин Зидан; он не будет тренировать «Реал Мадрид», — приводит слова Карреньо Cadena Ser.

Ранее стало известно, что судьба Хаби Алонсо в «Реале» будет решена по итогам матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. В случае поражения испанец будет уволен из «Королевского клуба». В пяти последних матчах Ла Лиги «Реал» добыл лишь одну победу.