Ткаченко: если Баринов перейдёт в ЦСКА — это будет успех Брейдо

Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался о возможном трансфере полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

— Пару недель назад я встречался с Кириллом Брейдо и задал вопрос о внутреннем единстве. Он не подтвердил, что есть противоречия. Давайте дождемся, как разрешится ситуация с Бариновым.

— Вы это обсуждали с Брейдо?

— Нет. Если Баринов перейдёт в ЦСКА — это будет успех Кирилла Брейдо. От начала до конца.

— Почему?

— Потому что это лично его трансфер… Я уверен, что на этой неделе предпримется сумасшедшая попытка, чтобы этого не произошло. Может, она и не успешная, но она будет.

— Почему вы считаете, что потенциальный трансфер Баринова — это успех Кирилла Брейдо?

— Потому что Кирилл является персональным поклонником таланта Дмитрия Баринова. И человек, который находится в руководстве клуба, высказывался или думал, что приход Баринова – это невероятный успех.

— Он как-то участвует в этой сделке?

— Как агент — нет, как представитель ЦСКА — я не знаю.

— Почему поклонник какого-то игрока, медиадиректор, может влиять на трансферы?

— А почему нет?

— Зачем тогда нужен спортивный блок?

— Так он же тоже есть.

— Спортивный блок не может быть против этого игрока?

— И чтобы они взяли его? Невозможно, — сказал Ткаченко в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!»