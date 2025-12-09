Герман Ткаченко: Бувач с Карпиным в «Динамо» не общались

Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался о взаимоотношении спортивного директора московского «Динамо» Желько Бувача и экс-главного тренера бело-голубых действующего наставника сборной России Валерия Карпина.

— Я знаю, что Бувач с Карпиным не общались. Это ведь вообще никуда не годится.

— Как они делали трансферы?

— Давали экспертное мнение. Они общались, но не работали в связке. Они спорили, — сказал Ткаченко в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня нынешнего года. Контракт с 56-летним специалистом был рассчитан до 2028 года. 17 ноября Карпин покинул стан бело-голубых, а Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».