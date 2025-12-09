Скидки
Агент Ткаченко назвал трансфер «Динамо» при Карпине, против которого был Бувач

Агент Ткаченко назвал трансфер «Динамо» при Карпине, против которого был Бувач
Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался о взаимодействиях и трансферной работе между спортивного директора московского «Динамо» Желько Бувача и экс-главного тренера бело-голубых действующего наставника сборной России Валерия Карпина.

— Бувач был против трансферов Карпина?
— Против одного трансфера, наверное, Миранчука. Проблема «Динамо» в том, что они выстроили свою логику на лидерстве Карпина, на его медийной активности. Минусы они не анализировали, видя, что в сборной всё в порядке. Но сборная — это же короткое время. Там люди готовы больше жертвовать ради какой-то идеи. Минусы, которые сказались в «Динамо», в сборной не так проявлены, как в клубе… Сейчас, когда это всё проявилось, я думаю: «Ну, конечно, он же подавляет, команду не воодушевляет». Хотя его идеи со временем могли бы сработать… Не надо видеть грязь в трансферах Осипенко и Глебова: Карпин брал людей, на которых можно опереться, которые понимают его идеи. Ну и «Динамо» не решило трансферами главную футбольную проблему — центральный защитник, — сказал Ткаченко в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня нынешнего года. Контракт с 56-летним специалистом был рассчитан до 2028 года. 17 ноября Карпин покинул стан бело-голубых, а Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

