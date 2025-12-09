Скидки
«Умеет практически всё». Пятибратов назвал самого ценного игрока первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов назвал полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка самым ценным футболистом первой части сезона чемпионата России.

«Я в восторге от игры Кисляка! Был момент, когда с «Факелом» готовились противостоять армейцам и детально погружались в действия игроков. Все наши заготовки не сработали, потому что он умеет практически всё на футбольном поле. Его молодость — это его смелость, неординарные действия, нестандартный дриблинг. Он практически не теряет мяч даже в сложных ситуациях. Сейчас уровень возможностей игрока, а где его предел — не знает никто. Я несколько месяцев назад сказал, что это игрок стоимостью порядка 50 миллионов. Было бы интересно, чтобы кто‑то опроверг или поддержал меня. Потому что, когда его заберёт иностранный клуб высокого уровня, тогда мы только и поймём его значимость, — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и пять результативных передач. На зимний перерыв ЦСКА ушёл на четвёртом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на четыре очка.

