«Выдвижной ящик». Глушаков рассказал о проблеме с коленом, с которой он играл всю карьеру

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков рассказал об уникальной ситуации со своим коленом.

— По здоровью — у меня колено. Я играю без заднего «креста». Когда я переходил в «Спартак» из «Локомотива» за 8 миллионов евро, ответственность врач на себя брать особо не хотел. Потому что я бы тоже не взял. У меня колено гуляет туда‑сюда всю карьеру. Меня, наверное, раз пять смотрели на МРТ в разных ракурсах — что с коленом. Валерий Георгиевич, по‑моему, тоже повлиял на всю эту историю: сказал, что я играю весь сезон, все игры во всех турнирах, только по жёлтым иногда пропускаю.

Оно у меня срослось, колено уникальное. Когда я показываю, все с ума сходят. Если кто‑то посмотрит, то скажет: «А как он так играет?» Когда смотрят — с ума сходят, говорят: «Ты какой‑то пластилиновый».

— А ты в этот момент его напрягаешь? Что ты с ним делаешь?

— Ничего. Я просто его вожу, а оно у меня гуляет туда‑обратно, как ящик выдвижной.

— И сколько ты играл так?

— Всю карьеру, с 2007 года, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Глушаков находился в системе «Локомотива» с 2005 по 2013 год. За этот период он принял участие в 161 матче во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. За красно-белых Глушаков играл с 2013 по 2019 год. Полузащитник провёл 173 матча во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 10 ассистов. Глушаков являлся капитаном «Спартака». Кроме того, экс-футболист также выступал за московскую «Нику», «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и другие команды.