Александр Мостовой рассказал, кем бы мог стать, если бы не начал заниматься футболом

Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой на встрече с сотрудниками СИБУРа на предприятии «Казаньоргсинтез» поделился мыслями о том, кем бы мог стать, если бы не футбол.

«Родители хотели, чтобы я был музыкантом. Не знаю, с чего они это взяли, даже в какой-то момент баян привезли. Я на нём поиграл где-то месяц, а потом оставил его в подвале школы. Может быть у меня какая-то тяга к музыке была. Мог бы связать себя с музыкой», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в телеграм-канале РФС.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год. В составе этой команды он дважды становился победителем чемпионата СССР, а также брал Кубок Федерации футбола СССР. Помимо этого, Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

