В Испании заявили, что Араухо может больше не сыграть за «Барселону»

Комментарии

Журналист и инсайдер топового испанского издания COPE Хуанма Кастаньо заявил, что центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо может больше не сыграть за сине-гранатовых.

«Проблемы Араухо серьёзнее, чем кажется. Он может больше не сыграть за «Барселону», — приводит слова Кастаньо издание COPE.

Отмечается, что уругваец уже некоторое время борется с психологическими проблемами и признал, что в нынешнем состоянии неспособен конкурировать на уровне, которого от него требует «Барселона». Ранее стало известно, что Араухо попросил у «Барселоны» неограниченное количество времени, чтобы восстановить своё эмоциональное состояние, которое существенно ухудшилось после матча Лиги чемпионов с «Челси», где игрок получил красную карточку на 44-й минуте, а сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 0:3.

В СМИ сообщалось, что «Барселона» может подписать защитника в зимнее трансферное окно при условии, что Араухо не решит проблемы со своим эмоциональным состоянием.

Комментарии
