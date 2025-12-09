Скидки
Тренер «Интера» высказался о скандале в «Ливерпуле» вокруг Салаха перед матчем ЛЧ

Тренер «Интера» высказался о скандале в «Ливерпуле» вокруг Салаха перед матчем ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о скандале в «Ливерпуле» вокруг египетского нападающего Мохамеда Салаха перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
«Салах — игрок мирового уровня, но это не те проблемы, которые касаются нас. Это не моя забота. Я знаю, что у «Ливерпуля» есть футболисты, способные его заменить, и что команда всё равно сохранит высокий уровень, как это было на протяжении всей её истории. Мы говорим о командах, а не об отдельных игроках. Поэтому мы должны беспокоиться о том, что делает группа, а не личности. У них очень много качества», — приводит слова Киву Goal.

Напомним, ранее египтянин раскритиковал тренера Арне Слота и выразил недовольство своей ролью в команде. Футболист три встречи подряд не выходил в стартовом составе команды. После этого форварда не включили в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером».

Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
