Тренер «Интера» высказался о скандале в «Ливерпуле» вокруг Салаха перед матчем ЛЧ

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о скандале в «Ливерпуле» вокруг египетского нападающего Мохамеда Салаха перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Салах — игрок мирового уровня, но это не те проблемы, которые касаются нас. Это не моя забота. Я знаю, что у «Ливерпуля» есть футболисты, способные его заменить, и что команда всё равно сохранит высокий уровень, как это было на протяжении всей её истории. Мы говорим о командах, а не об отдельных игроках. Поэтому мы должны беспокоиться о том, что делает группа, а не личности. У них очень много качества», — приводит слова Киву Goal.

Напомним, ранее египтянин раскритиковал тренера Арне Слота и выразил недовольство своей ролью в команде. Футболист три встречи подряд не выходил в стартовом составе команды. После этого форварда не включили в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером».