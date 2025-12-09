Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: у Романова изначально не было шансов в «Спартаке»

Эдуард Мор: у Романова изначально не было шансов в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что у Вадима Романова нет шансов возглавить столичный клуб. Сейчас Романов является исполняющим обязанности после ухода Деяна Станковича.

«Что касается Вадима Романова, то у него изначально шансов не было. Не работал он ранее во взрослом футболе на таком уровне. К тому же «Спартак», к моему большому сожалению, не ищет российских тренеров. Так что шансов там не было вообще, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Спартак» ушёл на шестом месте турнирной таблицы чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. В первом матч после зимней паузы команда сыграет с «Сочи». Матч состоится 28 февраля.

Материалы по теме
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android