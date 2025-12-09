Эдуард Мор: у Романова изначально не было шансов в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что у Вадима Романова нет шансов возглавить столичный клуб. Сейчас Романов является исполняющим обязанности после ухода Деяна Станковича.

«Что касается Вадима Романова, то у него изначально шансов не было. Не работал он ранее во взрослом футболе на таком уровне. К тому же «Спартак», к моему большому сожалению, не ищет российских тренеров. Так что шансов там не было вообще, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Спартак» ушёл на шестом месте турнирной таблицы чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. В первом матч после зимней паузы команда сыграет с «Сочи». Матч состоится 28 февраля.