Александр Григорян: «Спартак» и «Динамо» слишком серьёзно подошли к очной игре

Российский тренер Александр Григорян высказался о матче 18-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (1:1).

«Многие занижают качество футбола, показанное в этом дерби. Экспертам и болельщикам не хватило страстей, но это произошло потому, что команды были зажаты из‑за желания победить. Можно сказать, что они слишком серьёзно подошли к этой игре. Тактически была проделана очень большая работа в обеих командах. Это было тактическое противостояние, лишившее дерби искры эмоций», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 18 тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» прошёл 6 декабря на поле столичной «Лукойл Арены» и завершился вничью со счётом 1:1. На 19-й мнуте игры защитник бело-голубых Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота. На 61-й минуте нападающий Иван Сергеев забил ответный гол «Динамо».

«Спартак» с 29 очками в 18 матчах занял по итогам осенней части чемпионата России шестое место, «Динамо» набрало 21 очко и находится на 10-м месте.

