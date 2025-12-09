«Не было никаких шансов у обоих». Григорян — о Романове в «Спартаке» и Гусеве в «Динамо»

Российский тренер Александр Григорян высказался о шансах исполняющих обязанности главных тренеров Вадима Романова («Спартак») и Ролана Гусева («Динамо» Москва) закрепиться на этих должностях после очного матча в 18-го туре Мир РПЛ (1:1).

«Что касается шансов Ролана Гусева и Вадима Романова остаться главными тренерами… Да не было никаких шансов у обоих. И правильно, на мой взгляд», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вадим Романов исполнял обязанности главного тренера «Спартака» после ухода с этого поста сербского специалиста Деяна Станковича. Ролан Гусев стал и.о. главного тренера «Динамо», когда клуб покинул возглавлявший его на правах совмещения с работой в сборной России Валерий Карпин.

«Спартак» с 29 очками в 18 матчах занял по итогам осенней части чемпионата России шестое место, «Динамо» набрало 21 очко и находится на 10-м месте.

