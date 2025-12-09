Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не было никаких шансов у обоих». Григорян — о Романове в «Спартаке» и Гусеве в «Динамо»

«Не было никаких шансов у обоих». Григорян — о Романове в «Спартаке» и Гусеве в «Динамо»
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался о шансах исполняющих обязанности главных тренеров Вадима Романова («Спартак») и Ролана Гусева («Динамо» Москва) закрепиться на этих должностях после очного матча в 18-го туре Мир РПЛ (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Что касается шансов Ролана Гусева и Вадима Романова остаться главными тренерами… Да не было никаких шансов у обоих. И правильно, на мой взгляд», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вадим Романов исполнял обязанности главного тренера «Спартака» после ухода с этого поста сербского специалиста Деяна Станковича. Ролан Гусев стал и.о. главного тренера «Динамо», когда клуб покинул возглавлявший его на правах совмещения с работой в сборной России Валерий Карпин.

«Спартак» с 29 очками в 18 матчах занял по итогам осенней части чемпионата России шестое место, «Динамо» набрало 21 очко и находится на 10-м месте.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Главные футбольные дерби России

Материалы по теме
«Романов и Гусев друг друга утопили этой ничьей». Аршавин — о матче «Спартака» и «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android