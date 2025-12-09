Тренер «Родины» Диас: дай бог, чтобы я стал первым испанцем, у кого в России всё получится

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас высказался о своём отношении к слабым результатам испанских тренеров в российских клубах.

— Знаете, что испанские тренеры исторически не очень успешны в России? Есть версии — почему?

— Если честно, не знаю, почему так. Дай бог, чтобы я стал первым, у кого всё получится. Я приехал с этой надеждой. В Испании есть поговорка: «Cтатистика создана, чтобы её нарушали». Вот встречались, например, команды, которые ни разу не побеждали на стадионе «Динамо». Ну должно же это когда-то случиться? Когда-нибудь испанский тренер должен добиться успеха в России. Здесь отличные специалисты, я быстро адаптируюсь к российскому футболу. Пытаюсь создать гибрид из того, что есть, и моих идей. Я же не могу прийти, начать ругаться и говорить, что всё должно быть только так, как я вижу. Это точно не моя цель. Я намерен сочетать местные традиции с чем-то своим и находить баланс. Пока всё идёт хорошо», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

48-летний испанский специалист Хуан Диас возглавляет «Родину» с 4 сентября 2025 года. В 15 матчах под его руководством во всех турнирах команда одержала восемь побед, пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения. В турнирной таблице Pari Первой лиги москвичи занимают третье место — в зоне стыковых матчей, набрав 36 очков в 21 игре. Отставание «Родины» от зоны прямого выхода в Мир РПЛ составляет пять очков.

