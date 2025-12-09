«Он имеет право чувствовать так, как чувствует». Слот — о Салахе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал реакцию нападающего команды Мохамеда Салаха.

«Он имеет право чувствовать так, как чувствует. Со своей стороны, я точно не ощущал этого до субботнего вечера. Потому что, как правило, когда игрок перестаёт выходить на поле, ему не слишком нравится тренер. При этом он всегда проявлял большое уважение к моему штабу, к партнёрам по команде и очень усердно тренировался. Поэтому в какой-то степени для меня стало сюрпризом услышать после матча те комментарии, которые он дал.

Но, как я уже сказал, это не первый и не последний случай, когда игрок, не получающий игровое время, — не знаю, был ли он на эмоциях или нет — говорит нечто подобное. Моя реакция на это тоже понятна: сегодня вечером его нет с нами», — передаёт слова Слота пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 19 игр, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.