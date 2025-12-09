Колыванов назвал двух лучших игроков осенней части РПЛ

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, каких футболистов считает лучшими в завершившейся осенней части Мир РПЛ.

«Лучшими игроками первой части чемпионата считаю Батракова и Кордобу. Алексею всего 20 лет, а он второй сезон проводит на высочайшем уровне, дирижирует игрой. А Кордоба — прекрасный нападающий. Многие моменты, в которых «Краснодар» создаёт и забивает голы, через Кордобу идут. Он умеет цепляться, сохранить мяч, сбросить партнеру», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

20-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в 17 матчах РПЛ текущего сезона забил 11 голов и совершил шесть ассистентских действий, игрок единолично лидирует в гонке бомбардиров сезона.

В активе 32-летнего колумбийского нападающего Джона Кордобы восемь голов и четыре ассиста в 16 матчах осеней части чемпионата России сезона-2025/2026.

Видео: Сколько стоят молодые футболисты