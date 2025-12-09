Испанский тренер «Родины» объяснил, почему решил приехать работать в Россию

Главный тренер «Родины» Хуан Диас рассказал о причинах ухода из «Севильи» и объяснил, почему решился на новый этап карьеры, связанный с работой в российском футболе.

«Я достаточно долго работал в «Севилье» и решил покинуть клуб. Почувствовал, что мой цикл подошёл к концу. Последние три года я работал с первой командой, был помощником главных тренеров. Сначала мы выиграли Лигу Европы, потом были два очень сложных года. Подумал, что пришло время расстаться и начать новый путь в качестве главного тренера. Я всегда хотел попробовать себя в этой роли. Уходя из «Севильи», я не имел ни одного предложения на руках, но мне хотелось доказать свою квалификацию как специалиста — моя семья и я понимали, что без работы я не останусь.

В итоге появилась возможность поработать в «Родине». Если честно, сначала у меня были сомнения, когда узнал, что это предложение из России. Но все, с кем общался из клуба насчёт контракта, были позитивно настроены, поэтому после некоторых размышлений я согласился. И не пожалел. Россия — необычная страна с хорошими людьми. Москва — очень удобный город, в котором есть всё», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» в турнирной таблице Первой лиги находится в зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ.