Бавария Мюнхен — Спортинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Родины» Диас сравнил уровень Первой лиги с испанской Сегундой

Комментарии

Главный тренер «Родины» Хуан Диас сравнил уровень Первой лиги с испанской Сегундой.

«Есть разница, потому что потенциал испанского футбола на международном уровне выше. Но, если честно, я не вижу разницы между своей командой и клубами Сегунды. Возможно, болельщику это было бы заметно. Но игроки «Родины» не отличаются по уровню от ребят из второго испанского дивизиона. У нас сейчас один из сильнейших составов в Первой лиге, много классных футболистов. Работа с такими игроками не может не радовать», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На втором месте располагается «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак».

Комментарии
