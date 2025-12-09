«МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ, Сорокин — лучший игрок недели в НХЛ. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в 15-м туре АПЛ, российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ, «Милан» победил «Торино» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».