Кайрат — Олимпиакос. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

9 декабря главные новости спорта, футбол, Лига 1, Серия А, хоккей, НХЛ, UFC, ФИФА, баскетбол, НБА

«МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ, Сорокин — лучший игрок недели в НХЛ. Главное к утру
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в 15-м туре АПЛ, российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ, «Милан» победил «Торино» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ман Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» в 15-м туре АПЛ благодаря дублю Бруну Фернандеша.
  2. Российского вратаря «Айлендерс» Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ.
  3. «Милан» победил «Торино», отыгравшись с 0:2, и поднялся на первое место в Серии А.
  4. Пётр Ян установил новый рекорд UFC по акцентированным ударам.
  5. ФИФА объявила, что на ЧМ-2026 будут по два дополнительных перерыва за матч на водопой.
  6. «Тампа» без Андрея Василевского всухую уступила «Торонто», у Мэттьюса гол в пустые ворота.
  7. Гол+пас Кузнецова и дубль с передачей Шаранговича принесли «Калгари» победу над «Баффало».
  8. Матвей Сафонов выйдет в старте в грядущем матче «ПСЖ» в ЛЧ — Le Parisien.
  9. Гол 38-летнего Копитара помог «Лос-Анджелесу» переиграть «Юту», у Сергачёва ассист.
  10. «Миннесота» прервала победную серию, уступив «Финиксу». У Энтони Эдвардса 40 очков.
