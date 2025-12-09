«МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ, Сорокин — лучший игрок недели в НХЛ. Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в 15-м туре АПЛ, российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ, «Милан» победил «Торино» в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Ман Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» в 15-м туре АПЛ благодаря дублю Бруну Фернандеша.
- Российского вратаря «Айлендерс» Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ.
- «Милан» победил «Торино», отыгравшись с 0:2, и поднялся на первое место в Серии А.
- Пётр Ян установил новый рекорд UFC по акцентированным ударам.
- ФИФА объявила, что на ЧМ-2026 будут по два дополнительных перерыва за матч на водопой.
- «Тампа» без Андрея Василевского всухую уступила «Торонто», у Мэттьюса гол в пустые ворота.
- Гол+пас Кузнецова и дубль с передачей Шаранговича принесли «Калгари» победу над «Баффало».
- Матвей Сафонов выйдет в старте в грядущем матче «ПСЖ» в ЛЧ — Le Parisien.
- Гол 38-летнего Копитара помог «Лос-Анджелесу» переиграть «Юту», у Сергачёва ассист.
- «Миннесота» прервала победную серию, уступив «Финиксу». У Энтони Эдвардса 40 очков.
