Испанский тренер Диас: помню Никифорова с его ногами — невероятные удары наносил!

Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился воспоминаниями о российских футболистах, с которыми ему довелось пересекаться в Испании.

— Рассказывали, что вас поражали Черышев, Ледяхов и Никифоров. С кем-то из них общаетесь?

— У меня есть несколько историй об этих ребятах, потому что, когда я играл в академии «Спортинга» из Хихона за вторую команду, они были в основном составе — Никифоров, Ледяхов и Черышев. На тренировке против основного состава меня поставили левым защитником, а Черышев играл на правом фланге. Кажется, в тот день он был на мотоцикле — вжух, и он уже пролетел мимо тебя на поле. Пару раз сталкивались с ним, говорили. Помню и Никифорова с его ногами — невероятные удары наносил! А Ледяхов был лучшим из них. За Игорем было приятно наблюдать. Он был выдающимся игроком в «Спортинге».

Из русских в «Севилье» запомнились Кержаков и Ринат Дасаев. Я был маленьким, когда Дасаев приезжал играть к нам. Он был лучшим вратарём мира, а я — его маленьким болельщиком. Помню, у меня была жёлтая футболка с его номером и фамилией на спине. В Москве мне удалось пообщаться с его сыном, когда он был в «Родине-3». Он тоже говорит по-испански, — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

48-летний испанский специалист Хуан Диас возглавляет «Родину» с 4 сентября 2025 года.