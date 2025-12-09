Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Спортинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский тренер Диас: помню Никифорова с его ногами — невероятные удары наносил!

Испанский тренер Диас: помню Никифорова с его ногами — невероятные удары наносил!
Комментарии

Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился воспоминаниями о российских футболистах, с которыми ему довелось пересекаться в Испании.

— Рассказывали, что вас поражали Черышев, Ледяхов и Никифоров. С кем-то из них общаетесь?
— У меня есть несколько историй об этих ребятах, потому что, когда я играл в академии «Спортинга» из Хихона за вторую команду, они были в основном составе — Никифоров, Ледяхов и Черышев. На тренировке против основного состава меня поставили левым защитником, а Черышев играл на правом фланге. Кажется, в тот день он был на мотоцикле — вжух, и он уже пролетел мимо тебя на поле. Пару раз сталкивались с ним, говорили. Помню и Никифорова с его ногами — невероятные удары наносил! А Ледяхов был лучшим из них. За Игорем было приятно наблюдать. Он был выдающимся игроком в «Спортинге».

Из русских в «Севилье» запомнились Кержаков и Ринат Дасаев. Я был маленьким, когда Дасаев приезжал играть к нам. Он был лучшим вратарём мира, а я — его маленьким болельщиком. Помню, у меня была жёлтая футболка с его номером и фамилией на спине. В Москве мне удалось пообщаться с его сыном, когда он был в «Родине-3». Он тоже говорит по-испански, — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

48-летний испанский специалист Хуан Диас возглавляет «Родину» с 4 сентября 2025 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тренер «Родины» Диас: дай бог, чтобы я стал первым испанцем, у кого в России всё получится
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android