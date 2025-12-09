Тренер «Родины» Диас рассказал, как спорил с Моуринью в финале Лиги Европы

Главный тренер «Родины» Хуан Диас вспомнил период работы в «Севилье», рассказав о неожиданном пути к триумфу в Лиге Европы, личных спорах с Жозе Моуринью и эмоциях, которые он пережил вместе со своей семьёй после победы в финале.

«Когда Хосе Луис Мендилибар пришёл в «Севилью», я был в резервной команде. Клуб решил поднять меня в первую команду в качестве помощника. В том году у «Севильи» были плохие результаты — мы вот-вот должны были вылететь во второй дивизион. У нас было равное количество очков с зоной вылета. За 12 туров до финиша клуб решил, что я должен перейти в первую команду. Новый тренер захотел, чтобы я работал с ним. На первой встрече он спросил: «Что ты думаешь о матче с «Кадисом» на этой неделе? Хуан, чем ты можешь мне помочь?» Я говорю ему, что думаю, и добавляю, что на следующей неделе у нас игра в Лиге Европы с «МЮ». Мы вот-вот вылетим во второй дивизион, а собираемся поговорить о «Манчестере», ха-ха. Он посмотрел на меня сказал: «Ты серьёзно собираешься говорить о тех, кто забьёт нам 20 голов?» На что я ответил: «Будь осторожен, этот турнир любит «Севилью». После победы над «Манчестер Юнайтед» я сказал ему: «Ты же знаешь, где находится отель «Альфонсо XIII»? Рядом с ним мы будем праздновать победу в Лиге Европы».

А когда мы уже ехали в автобусе с трофеем мимо этого места, он со слезами на глазах сказал мне: «Ты же мне говорил». Это что-то невероятное! Помню, что спорил с Моуринью в финале. Казалось, что он неуважительно к нам относится по ходу всего матча. Когда всё это вспоминаю сейчас, это кажется чем-то невероятным. Мы тогда выиграли по пенальти, и я знал, где моя жена и дети. Когда судья дал свисток, я не выдержал и побежал к штрафной, моя семья была уже там. У меня есть фотографии, где я стою на коленях, плачу, смотрю на них. Для меня это было так прекрасно! Это опыт, который ни я, ни моя семья никогда не забудем», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

48-летний испанский специалист Хуан Диас возглавляет «Родину» с 4 сентября 2025 года.