Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Спортинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лотар Маттеус — о Хаби Алонсо: для него главное — не отдельный игрок, а команда

Лотар Маттеус — о Хаби Алонсо: для него главное — не отдельный игрок, а команда
Комментарии

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус выразил своё мнение относительно ситуации, в которой оказался главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо.

«Хаби Алонсо — хороший тренер. Он тренер другого типа, чем Карло Анчелотти. Итальянец был скорее отцом, давая своим игрокам больше свободы, особенно на поле. Алонсо, как все знали заранее, ценит такие детали, как дисциплина, пунктуальность и организованность на поле. При Анчелотти «Реал» больше полагался на индивидуальные качества своих игроков. Алонсо продолжает давать им свободу, но также даёт звёздам больше указаний на поле. Такие игроки, как Джуд Беллингем или Винисиус, могут не справиться с таким подходом.

Для Алонсо главное — не отдельный игрок, а команда. Это хорошо сработало в «Байере». Флориан Вирц, безусловно, чувствовал там себя свободно. Но Алонсо ожидал, что все его игроки будут участвовать в обороне. Если игроку это не нравится, у него будут проблемы с тренером.

Нужно задавать себе вопросы, говорить открыто, общаться друг с другом. Однако в конечном счёте тренер решает, как играет команда и кто играет. И я убеждён, что Алонсо хорошо подходит «Реалу», но по-своему», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Как утверждают испанские СМИ, судьба Хаби Алонсо будет решена по итогам матча Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Если «Реал» потерпит поражение в этой встрече, тренер будет отправлен в отставку. Сообщается, что такое решение было принято руководителями мадридского клуба на экстренном собрании. Таким образом, результат предстоящего матча станет определяющим для дальнейшей работы Алонсо в «Реале».

Материалы по теме
Гвардиола, только не чуди! Или последний матч Хаби Алонсо с «Реалом»
Гвардиола, только не чуди! Или последний матч Хаби Алонсо с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android