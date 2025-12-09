Лотар Маттеус — о Хаби Алонсо: для него главное — не отдельный игрок, а команда

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус выразил своё мнение относительно ситуации, в которой оказался главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо.

«Хаби Алонсо — хороший тренер. Он тренер другого типа, чем Карло Анчелотти. Итальянец был скорее отцом, давая своим игрокам больше свободы, особенно на поле. Алонсо, как все знали заранее, ценит такие детали, как дисциплина, пунктуальность и организованность на поле. При Анчелотти «Реал» больше полагался на индивидуальные качества своих игроков. Алонсо продолжает давать им свободу, но также даёт звёздам больше указаний на поле. Такие игроки, как Джуд Беллингем или Винисиус, могут не справиться с таким подходом.

Для Алонсо главное — не отдельный игрок, а команда. Это хорошо сработало в «Байере». Флориан Вирц, безусловно, чувствовал там себя свободно. Но Алонсо ожидал, что все его игроки будут участвовать в обороне. Если игроку это не нравится, у него будут проблемы с тренером.

Нужно задавать себе вопросы, говорить открыто, общаться друг с другом. Однако в конечном счёте тренер решает, как играет команда и кто играет. И я убеждён, что Алонсо хорошо подходит «Реалу», но по-своему», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Как утверждают испанские СМИ, судьба Хаби Алонсо будет решена по итогам матча Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Если «Реал» потерпит поражение в этой встрече, тренер будет отправлен в отставку. Сообщается, что такое решение было принято руководителями мадридского клуба на экстренном собрании. Таким образом, результат предстоящего матча станет определяющим для дальнейшей работы Алонсо в «Реале».