Кайрат — Олимпиакос: текстовая трансляция матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 начнётся в 18:30 мск

«Кайрат» — «Олимпиакос»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 18:30 мск
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кайрат» и «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансялцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
После пяти туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место. Греческая команда заработала два очка и располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
