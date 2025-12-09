«Кайрат» — «Олимпиакос»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кайрат» и «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансялцию встречи.

После пяти туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место. Греческая команда заработала два очка и располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».