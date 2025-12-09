Скидки
Главная Футбол Новости

Бавария — Спортинг: текстовая трансляция матча общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 начнётся в 20:45 мск

«Бавария» — «Спортинг»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и лиссабонским «Спортингом». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра выступит Ник Уолш из Шотландии. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
После пяти туров общего этапа турнира «Бавария», набрав 12 очков, занимает третье место в турнирной таблице. «Спортинг» расположился на восьмой строчке, в активе португальской команды 10 набранных очков.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «ПСЖ».

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
