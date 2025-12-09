«Монако» — «Галатасарай»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Монако» и «Галатасараем». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После пяти туров общего этапа турнира монегаски, набрав шесть очков, расположились на 23-й строчке в турнирной таблице. «Галатасарай» занимает 14-е место, в активе турецкой команды девять очков.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.