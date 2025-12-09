Испанский тренер «Родины» рассказал, что его удивляет в Первой лиге России

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался о Первой лиге России.

— Это достаточно конкурентоспособная лига. Приходится прикладывать усилия, чтобы выиграть. Если выигрываешь легко, значит, лига не так хороша. У нас положительная динамика, мы сражаемся. Мне нравится работать тут.

— Длинные перелёты не утомляют?

— Когда «Родина» впервые связалась со мной, мне объяснили этот момент. Мы в профессиональном футболе — неважно, сколько времени занимает дорога. Это как цунами — тебя сметает, и ты теряешь счёт дням. Ты тренируешься, ешь, летишь — и наступает следующая игра. Не успеваешь оглянуться, как ты уже в другом городе, едешь на следующий матч. Тут вопрос адаптации. Для меня это не проблема, и я всем доволен. Конечно, это может быть раздражающим фактором, когда ты чем-то недоволен. Но это не моя история, — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На втором месте располагается «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак».