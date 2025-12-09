Главный тренер «Родины» Диас ответил, готова ли команда к выходу в РПЛ

Главный тренер «Родины» Хуан Диас оценил перспективы выхода команды в РПЛ.

«Нельзя говорить о цели выйти в РПЛ в декабре. Может произойти что угодно. Футбол научил меня не думать о завтра — есть только сегодня. На мой взгляд, лучший испанский тренер Луис Арагонес всегда повторял: «Есть две части сезона». Одну мы только что закончили. Когда мы встретимся с футболистами в январе, на сборах, я посмотрю им в глаза и скажу, за что мы можем бороться», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На втором месте располагается «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак».